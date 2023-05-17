Каспийск отметили за поддержку бойцов СВО

С первых дней начала спецоперации каспийский муниципальный Штаб #МыВместе оказывает поддержку военнослужащим — участникам специальной военной операции, а также их семьям. Помощь в сборе гуманитарной помощи для бойцов СВО оказывают всем городом, в том числе и дети — школьники и воспитанники учреждений дополнительного образования. Ребята участвуют в акциях «Письмо солдату», «Посылка солдату» и др.

Накануне член Совета при Главе Республики Дагестан по развитию гражданского общества и правам человека, член Международной комиссии Правительства РД по оказанию помощи семьям участников СВО, активный участник по доставке Гуманитарного груза, член ветеранской организации Боевое братство, председатель центрального штаба Волонтеров Победы Дагестана Гусейханов М.Г. и зам.председателя центрального штаба Волонтёров Победы Дагестана Мурадханова Г.М. отметили заслуги работников Дома детского творчества г.Каспийска.

Благодарностью за активную жизненную позицию, за участие по сбору гуманитарной помощи в поддержку бойцов СВО, а также жителей Донбасса, Запорожской , Херсонской областей были награждены руководитель КИДа «Дом мира» МБО ДО «ДДТ г. Каспийск» Ольга Мусанабиева и директор учреждения Аминат Насруллаева.

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