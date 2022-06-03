Каспийск направил очередную партию гуманитарной помощи на Донбасс

2 июня из Каспийска на Донбасс направили четвёртую партию гуманитарного груза, общей массой более 12 тонн. В этот раз гуманитарный груз направлен для нужд наших военнослужащих, которые с мужеством и честью выполняют свои служебные обязанности в рамках специальной военной операции на Украине.

Гуманитарный груз был сформирован в рамках акции #МыВместе, запущенной Главой Республики Дагестан, Секретарем Дагестанского регионального отделения Партии «Единая Россия» Сергеем Алимовичем Меликовым. Все неравнодушные каспийчане и предприниматели города приняли участие в ней. Груз был сформирован исходя из потребностей и запросов военнослужащих.

«Сегодня, когда наша страна вступила в новую фазу развития, нам как никогда нужно проявлять свою гражданскую ответственность и сплоченность, встать рядом с нашим Президентом. Мы должны поддержать нашего Президента Владимира Владимировича Путина! Мы должны поддержать нашу армию! Вместе мы сила!» — рассказ Секретарь Каспийского местного отделения Партии «Единая Россия» Абдулвахид Джаватов.

Единая Россия с первого же дня начала специальной военной операции на Украине запустила свою гуманитарную миссию, в рамках которой оказывается помощь населению Донбасса. Каспийчане также приняли участие в ней, направив для жителей ЛНР и ДНР около 60 тонн гуманитарного груза.

«Подобные гуманитарные акции будут продолжаться пока в них будет необходимость» — отметил Абдулвахид Джаватов.