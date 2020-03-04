Каспийск может получить 707 млн инвестиций

ТОСЭР Каспийск может получить 707 млн рублей. Эту цифру озвучил первый вице-премьер Гаджимагомед Гусейнов во время проведения заседания Комиссии по рассмотрению заявлений на заключение договоров о реализации деятельности в моногороде.

Гусейнов указал на нужность привлечения финансов на инвестплощадку для открытия новых рабочих мест. По проектам, реализуемым на территории, планируется создать двести восемьдесят три рабочих места, из этого числа в этом году – сто шестьдесят четыре вакансии.

Во время заседания члены Комиссии ознакомились с шестью представленными проектами и одобрили пять, с которыми будут заключены договоры.