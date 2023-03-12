Каспийчанин Достали Гейбатов: «Сегодня мы увидели, что власть нас услышала и реагирует»

«Вы знаете, очень приятно, что чаяния людей были услышаны и по поручению Главы РД Сергея Меликова приехал наш премьер-министр Абдулмуслим Абдулмуслимов. Он выслушал людей, взял под личный контроль решение вопроса. Сегодня мы увидели, что власть нас услышала и реагирует.

Проблема с ветхим жильем существует давно, и мы не можем винить в этом только действующую власть города. После встречи с Абдулмуслимом Абдулмуслимовым принято решение, что создается инициативная группа, в нее войдут жители этих домов и вместе с руководством республики будут решать эти проблемы. Мне приятно, что такое предложение прозвучало именно от премьер-министра», — поделился мнением по итогам встречи премьера с жильцами аварийных общежитий Каспийска первый вице-президент Федерации бокса Республики Дагестан Достали Гейбатов.