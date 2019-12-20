Каспийчане прокомментировали ответ Президента о пенсионной реформе

19 декабря внимание широкой аудитории во всех регионах страны было приковано к пятнадцатой пресс-конференции Владимира Путина. В течение четырех часов Президенту России задавались вопросы различной тематической направленности.

Одним из наиболее актуальных стал вопрос по поводу планируемых изменений в пенсионном законодательстве. Глава государства сказал, что никаких изменений по данному вопросу не будет.

Председатель Совета старейшин при главе города Каспийск Ганифа Джабраилов в числе других представителей общественных организаций следил за ходом пресс-конференции. Он отметил важность стабильности в сфере пенсионного законодательства, а также тот факт, что ежегодная пресс-конференция Президента страны устанавливает обратную связь с гражданами и дает каждому человеку возможность обратиться к главе государства с просьбой или вопросом. Это свидетельствует о том, что в прошлом 2018 году население страны на выборах Президента сделало правильный выбор.

Ганифа Джабраилов отметил особое отношение к людям старшего поколения и Владимира Васильева. Так, глава субъекта на встрече с представителями Совета старейшин Дагестана сказал о том, что знания и мудрость старшего поколения могут способствовать решению острых проблем.