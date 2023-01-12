Каспийчане приняли участие во Всероссийской программе «Зимний двор»

В Каспийске по адресу Молодежная, д. 4 прошло мероприятие, реализованное в рамках Всероссийской программы «Зимний двор». Жители в предвкушении зимней сказки собрались на детской площадке и ждали появления главных гостей — Деда Мороза и Снегурочки. Дети с радостью встретили главных персонажей праздника и продемонстрировали творческие номера. Каждый ребенок не остался без внимания и получил сладкий подарок.

Жители двора подчеркнули, что они часто собираются на коллективные праздники – спортивные мероприятия, субботники и многое другое. Подобные встречи еще больше укрепляют соседскую дружбу. А в скором времени жители микрорайона будут соревноваться в конкурсе «Самое интересное новогоднее оформление окон».