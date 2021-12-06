«Каспий Гласс» инвестирует 155 млн рублей в открытие нового производства в ДагОгнях

Первый заместитель Председателя Правительства Нюсрет Омаров провёл заседание Комиссии по рассмотрению заявлений на заключение соглашений об осуществлении деятельности на территории опережающего социально-экономического развития Каспийск и Дагестанские Огни.

Рассматривали заявку от ООО «Каспий Гласс» на инвестирование в стекольное производство в Дагестанских Огнях. В городе откроют предприятия по производству стеклянных шаров для использования в промышленных целях.

Общий объем инвестиций составляет 155 млн рублей, при этом планируется создание 25 новых рабочих мест. Проект планируется реализовать на земельном участке площадью 3,7 гектаров.