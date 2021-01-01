Карета Деда Мороза и Снегурочки прокатилась по улицам Махачкалы

Накануне Нового 2021 года всех детишек на центральной площади Махачкалы поздравили Дед Мороз и Снегурочка, которые примчались туда на карете.

Все дети без исключения получили подарки от сказочных героев, успели сфотографироваться с ними на память. Инициатор — Управление культуры мэрии Махачкалы.

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