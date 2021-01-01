Общество

Карета Деда Мороза и Снегурочки прокатилась по улицам Махачкалы

Оставить комментарий

Накануне Нового 2021 года всех детишек на центральной площади Махачкалы поздравили Дед Мороз и Снегурочка, которые примчались туда на карете.
Все дети без исключения получили подарки от сказочных героев, успели сфотографироваться с ними на память. Инициатор — Управление культуры мэрии Махачкалы.

Также читают:

Граждане России, вернувшиеся из Азербайджана, прох...
Журналисты «Дагестанской правды» подготовили для П...
Махачкала закупила новую спецтехнику для дезобрабо...
Рестораны Махачкалы переходят на бесконтактное мен...

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *