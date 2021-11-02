Кардиолог рассказал о вакцинации при сердечно-сосудистых заболеваниях

Эксперт Бойцов: паузу перед вакцинацией от COVID можно сделать при остром инфаркте.

Сердечно-сосудистые заболевания не являются противопоказанием для вакцинации от коронавируса, небольшую паузу перед уколом можно сделать в случае свежеперенесенного острого инфаркта или нарушения мозгового кровообращения, заявил главный внештатный кардиолог министерства здравоохранения России Сергей Бойцов.

Он пояснил, что наличие сердечно-сосудистых заболеваний является прямым показанием для прививки от коронавируса.

«Противопоказаний за исключением острых событий, которые сейчас непосредственно переносит пациент, например, острый инфаркт миокарда или острое нарушение мозгового кровообращения, которое случилось еще вот только-только — то здесь очень небольшая пауза может быть сделана», — сказал Бойцов на пресс-конференции о последствиях коронавируса для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями и их профилактике.

Он подчеркнул, что ни сердечная недостаточность, ни артериальная гипертония ни нарушение сердечного ритма не являются противопоказаниями для вакцинации от коронавируса.

Источник: ria.ru