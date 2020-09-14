Карабудахкентской районной больнице дали имя ученого Сагадуллы Абусуева

Сагадулла Абусуев — известный советский и российский ученый, выходец из Дагестана. Врач-эндокринолог, заслуженный врач родился в Карабудахкентском районе. Он известен тем, что в 1984 году основал Дагестанское научное общество эндокринологов и возглавил его.

После общество стало региональным отделением Российской ассоциации эндокринологов. С 1987 года Абусуев был членом Правления и Президиума, а с 2001 года стал вице-президентом Российской ассоциации эндокринологов.

Научное медицинское сообщество признало также большой вклад Абусуева в борьбу с сахарным диабетом.

Сагадулла Абусуев заведовал кафедрой эндокринологии ДГМУ.

Ученый издал больше 300 научных работ, в их числе 5 монографий, и сделал больше 10 изобретений.