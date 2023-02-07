Капремонт в школах Дагестана должен быть завершен за три недели до нового учебного года — Абдулмуслимов

Глава кабмина Дагестана сегодня на совещании обозначил сроки реализации программы капитального ремонта в школах Дагестана в 2023 году, с учетом опыта прошлого года.

В этом году запланирован капремонт в 139 школах (141 здание) 36 муниципалитетов.

На эти цели выделено 3,6 млрд рублей (из них: 2,6 млрд рублей – на проведение капремонта; 1 млрд руб.– на закупку современного оборудования и ученической мебели).

«Все мероприятия по заключению государственных контрактов по капремонту школ необходимо завершить до 1 марта 2023 года.

Учитывая опыт реализации проекта в 2022 году, хочу напомнить всем главам муниципальных образований, участвующих в программе, что срок завершения работ – до 10 августа, и каждый глава муниципалитета несет персональную ответственность за своевременное завершение работ.

Мы должны сделать все, от нас зависящее, чтобы дети 1 сентября пошли в обновленные современные школы», — обозначил Абдулмуслимов.