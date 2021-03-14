Капремонт детской поликлиники Кизлярской ЦРБ завершился в течение месяца

В рекордные сроки завершили капремонт детского поликлинического отдела Кизлярской центральной районной больницы. Теперь поликлиника выглядит совсем иначе, а условия приёма маленьких пациентов стали более комфортными и эффективными.

Теперь в отделении имеется кабинет неотложки — в нем будут принимать детей, нуждающихся в срочном внимании и температурящих.

Регистратура обновилась также — сюда внедрена система электронного документооборота.

Для упрощения долгого ожидания очереди создана детская игровая зона.

Обновлено медицинское оснащение поликлиники. По словам главврача ЦРБ Кутбудина Газиева, за последние 10 лет в поликлинике не проводилось ни текущих, ни капремонтов.