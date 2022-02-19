Капитальный ремонт проведут в 210 школах Дагестана

По сообщению министра образования и науки Республики Дагестан Яхьи Бучаева, в 2022 году будет проведён капитальный ремонт в 210 школах Дагестана. Всего за 2022-2023 годы будет отремонтировано 315 образовательных организаций. Проектно-сметная документация прошла этап утверждения.

Также по сообщению врио Председателя Правительства РД Абдулмуслима Абдулмуслимова, Дагестаном разработан региональный проект под названием «Модернизация школьных систем образования РД», который находится на этапе согласования с Минпросвещения РФ.

По данному факту руководителям муниципалитетов и Минобрнауки РД даны поручения по «принятию исчерпывающих мер по реализации данного проекта».