Кампус «Школы 21» появится в Дагестане

Это предусмотрено соглашением, которое сегодня на полях ПМЭФ подписали глава региона Сергей Меликов и председатель правления Сбербанка России Герман Греф.

Кампус «Школы 21» даст возможность всем желающим от 18 лет, успешно прошедшим отборочные этапы, бесплатно получить востребованную профессию в сфере ИТ.

Напомним, ранее Сергей Меликов, Герман Греф и сенатор от Дагестана Сулейман Керимов посетили кампус «Школы 21» в Москве.

Герман Греф: «В Дагестане откроется кампус «Школы 21» и, уверен, проект поможет обеспечить республику высококвалифицированными ИТ-специалистами, а каждому желающему даст возможность попробовать себя в этой отрасли, получить новые знания и навыки. Мы готовы оказывать коллегам всестороннюю поддержку, делиться своим опытом и технологиями в рамках реализации проекта в регионе».

Сергей Меликов: «Перед талантливой, креативной и целеустремлённой дагестанской молодёжью появление в нашей республике кампуса «Школы 21» с возможностью бесплатно получить одну из самых востребованных профессий откроет новые возможности. Спасибо Вам, Герман Оскарович, и нашему земляку Сулейману Абусаидовичу Керимову, что Дагестан станет одним из регионов, где будет реализован этот перспективный проект. Мы сделаем всё возможное, чтобы все задуманное было сделано качественно и быстро».