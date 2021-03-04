Камила Ханбалаева стала победителем всероссийских соревнований по конькобежному спорту

Конькобежный центр «Коломна» с 21 по 23 февраля принимал у себя участников соревнований по конькобежному спорту «Золотые коньки». Сюда приехало 180 участников из 32 регионов страны. Возраст юных конькобежцев — 13-15 лет. Забеги проводились на различных дистанциях.

По результату многоборья победителем соревнований стала Камила Ханбалаева 2008 года рождения. Родом девочка из Дагестана, но проживает в Москве. Камиле нравится конькобежный спорт, она считает, что лёд в Коломне самый лучший. Говорит, что в следующем году будет уже соревноваться в категории взрослых. Ей интересны новые задачи и достижения.

Победителям соревнований вручены медали и дипломы Минспорта РФ.