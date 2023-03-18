Камила Гамзатова: «Давайте не мусорить и беречь окружающую среду»

В Махачкале проходит акция по уборке Эльтавского леса «ЭКО-пикник». В рамках экологического мероприятия проходит не только уборка территории природного парка, но и организованы обучающие лекции на тему экологии и оказания первой медицинской помощи. Предусмотрена и развлекательная программа с ярмаркой, музыкой, конкурсами, аниматорами и мастер-классами. «Мы считаем, что больше людей надо привлекать к таким экологическим акциям. Понятно, что здесь специальные служба, которые следят за чистотой города, но мы хотим призвать население не загрязнять общественные территории. Давайте не мусорить и беречь окружающую среду. В Махачкале не так много зеленых зон и их надо беречь и держать в чистоте. Если не сажать деревья, то хотя бы не ломать их, не сжигать этот уникальный лес, который является одним из зеленых островков в нашем городе», — отметила Камила Гамзатова.

Источник: Мирмол