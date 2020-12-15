Камил Саидов встретился с партнерами акции #МыВместе

С марта 2020 года в Дагестане активно реализуется акция #МыВместе, в которой активно участвуют не только волонтеры, но и благотворительные фонды и предприниматели. С партнерами акции #МыВместе 14 декабря встретился врио руководителя молодёжного ведомства республики Камил Саидов. Министр поблагодарил собравшихся за помощь в реализации данной благотворительной акции и вручил им медали, учрежденные Владимиром Путиным, «За бескорыстный вклад в акцию #МыВместе» и благодарственные письма Главы Республики Дагестан.

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