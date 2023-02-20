Камил Саидов: «Участники СВО — настоящие защитники родины»

Сегодня, 20 февраля, в рамках телемарафона акции «Все для победы», министр по делам молодежи Дагестана Камил Саидов рассказал о работе, проводимой молодежными организациями республики, в частности, об оказании гуманитарной помощи бойцам СВО.

Он отметил, что с самого начала СВО активисты Дагестана поддерживали курс президента, проводили флэш – мобы, автопробеги, различного рода мероприятия, «С первых дней работали центры, где собиралась гуманитарная помощь, сначала это было для новых наших субъектов, потом и для ребят на фронте. До сих пор работает наш штаб «Мы вместе», который сформировался в ковид период, переформатировался в помощь и поддержу ребят, участников СВО и их семей.

Наша молодежь откликается на все акции, к примеру, сейчас была акция по подготовки окопных свеч, к ней присоединились и школьники, и студенты, и представители молодежных организаций, в итоге более трех тысяч окопных свеч буквально за месяц подготовили и отправили на передовую. Такая поддержка очень необходима нашим ребятам и особенно отрадно, когда дот них доходят письма от детей. Более 10 тысяч писем отправили дети солдатам», — сказал министр.

Камил Саидов так же, отметил, что сначала в качестве гуманитарного груза отправляли все – экипировка, продуктовые наборы, теплые вещи. Сейчас помощь более адресная. И больше внимания уделяется семьям участников СВО и погибших военнослужащих. Далее, министр по делам молодежи РД поделился планами на 23 февраля. «Мы готовим большой флэш – моб на площади с участием порядка тысячи молодых людей, будет ярко и красочно, прозвучат поздравления в адрес участников СВО, потому что это их праздник, они сегодня защитники нашей Родины. Затем, планируем провести акции в поддержку семей военнослужащих», — сказал он.

Камил Саидов отметил, что Дагестан является одним из лидеров по отправке гуманитарной помощи участникам спецоперации — более 60 тонн груза уже было отправлено в зону СВО.

Источник: https://mirmol.ru/novosti/kamil-saidov-uchastniki-svo-nastojashhie-zashhitniki-rodiny/