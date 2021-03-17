Общество

Камил Саидов рассказал о деятельности Минмолодежи в 2020 году

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В Министерстве молодежи состоялась коллегия, на которой подвели итоги работы за прошлый год. С докладом выступил министр Камиль Саидов.  Он рассказал о волонтерском движении #МыВместе, которое помогло всем нуждающимся в поддержке в период пандемии.
Он отметил, что в республике прошла масса антинаркотических акций. Молодежь республики приняла участие в юбилейных акциях в честь 75-летия Победы.
Для профилактики идеологии терроризма и экстремизма в республике выполняются проекты «Мирный Кавказ» и «ИнтереетБЕЗопасности». В них приняли участие до 7 тысяч человек.

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