Камил Саидов рассказал о деятельности Минмолодежи в 2020 году

В Министерстве молодежи состоялась коллегия, на которой подвели итоги работы за прошлый год. С докладом выступил министр Камиль Саидов. Он рассказал о волонтерском движении #МыВместе, которое помогло всем нуждающимся в поддержке в период пандемии.

Он отметил, что в республике прошла масса антинаркотических акций. Молодежь республики приняла участие в юбилейных акциях в честь 75-летия Победы.

Для профилактики идеологии терроризма и экстремизма в республике выполняются проекты «Мирный Кавказ» и «ИнтереетБЕЗопасности». В них приняли участие до 7 тысяч человек.

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