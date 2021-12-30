Камил Саидов принял участие в акции «Елка желаний»

Врио министра по делам молодежи Камил Саидов принял участие в новогодней акции «Елка желаний».

Накануне он снял с елки открытку одиннадцатилетнего Раджаба Гамзалаева. Мальчик с ограниченными возможностями хочет получить на Новый год принтер для распечатки учебных материалов.

Министр лично отвез подарок. Он поздравил Гамзалаева с наступающим Новым годом и пожелал ему крепкого здоровья.

«Елка желаний» — добрая и волшебная акция, которая проводится в нашей республике уже не первый год и в рамках которой каждый из нас может сотворить новогоднее чудо», — отмерил Камил Саидов.

Акция проходит ежегодно с 2018 года. В ней уже приняли участие более 200 детей.