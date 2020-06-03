Камил Саидов побеседовал с волонтерами-медиками

Второго июня в сети Инстаграм руководитель Минмолодежи республики Камил Саидов в формате видеосвязи побеседовал с добровольцами, которые оказывают помощь в борьбе с COVID-19.

Министр отметил, что адресную помощь в республике получили девяносто шесть тысяч человек за двухмесячный период пандемии. В беседе участвовали добровольцы, которые работают в «красной зоне», оказывают помощь инфицированным COVID-19 пациентам.

Асият Магомедова, руководитель добровольческого отряда «Феникс» рассказала, что помимо медицинской помощи, волонтеры оказывают и психологическую помощь, а также помогают пациентам в уходе. Волонтер отметила, что наблюдается положительная динамика, позволяющая сделать вывод, что заболеваемость идет на спад.

О работе колл-центра рассказала Камилла Магомедова, куда поступают звонки от граждан с вопросами о COVID-19 и просьбой о помощи.

В беседе участвовали и другие волонтеры. Камил Саидов отметил, что в волонтёрстве в Дагестане задействовано девять тысяч добровольцев, которые оказывают помощь гражданам в сложный период коронавирусной инфекции и выразил им слова благодарности.