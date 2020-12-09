Камил Саидов обозначил 2020 как год развития добровольчества в Дагестане

Работу регионального молодежного ведомства на период пандемии COVID-19 подытожил врио министра по делам молодежи РД Камил Саидов в рамках информационного брифинга. Министр отметил, что с апреля текущего года за девять месяцев был проделан большой объем работы в добровольческой сфере.

На данный момент в волонтерский корпус республики в общей сложности входит до ста тысяч человек, более трех тысяч волонтеров работали в больницах, оказывая помощь в наиболее сложные моменты пандемии. Дополнительно, в республике созданы общественные патрули, которые контролируют ношение масок.

Ими было роздано пятьдесят тысяч медицинских масок и тридцать тысяч информационных буклетов при содействии Минкомсвязи РД. Помимо других мер, в Дагестане в рамках проекта #МыВместе начал работать колл-центр, куда может обратиться каждый, кому нужна помощь. Телефон горячей линии 8-800-200-34-11.