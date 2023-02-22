Камил Саидов о патриотическом духе дагестанской молодежи

Руководитель Минмолодежи РД Камил Саидов прокомментировал флешмоб, организованный ведомством.

Напомним, что в эти минуты на площади Махачкалы проходит мероприятие, приуроченное ко Дню защитника Отечества. В рамках акции молодежью был растянут флаг Российской Федерации, также более двух тысяч человек выстроились в надпись «За наших». Кроме того, как рассказал министр, руководители молодежных организаций записали поздравительные обращения в адрес наших защитников, тех, кто сегодня находится на передовой. Как сообщил Камил Саидов, сегодня состоится праздничный концерт, который проводит Министерство культуры республики. Отдельно отметил министр и патриотический дух современной дагестанской молодежи: «Принимая участие в этом мероприятии, наша молодежь проявляет свой патриотический дух, показывает свое патриотической воспитание. Сегодня они пришли, чтобы поздравить защитников отечества».

Источник: https://mirmol.ru/novosti/kamil-saidov-o-patrioticheskom-duhe-dagestanskoj-molodezhi/