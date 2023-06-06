Камиль Изиев выступил на собрании Ассоциации «Совет муниципальных образований»

Доклад заместителя министра экономического развития РД был посвящён вопросам взаимодействия с органами местного самоуправления при реализации мероприятий социально-экономического развития муниципальных образований.

Обращаясь к участникам собрания, Камиль Изиев отметил, что эффективное взаимодействие всех уровней и ветвей власти — это залог поступательного развития как республики в целом, так и каждого муниципалитета в отдельности.

«Мы с вами должны обеспечить эффективные коммуникации в интересах повышения качества и уровня жизни населения. Для этого в республике ведётся постоянный поиск новых возможностей», — подчеркнул статс-секретарь.