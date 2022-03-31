Камиль Изиев: «Глава Дагестана поставил перед органами местного самоуправления чёткие цели и задачи»

Глава Буйнакского района Камиль Изиев прокомментировал выступление Главы Дагестана Сергея Меликова на девятой сессии Народного Собрания РД.

«Глава Дагестана поставил перед органами местного самоуправления чёткие цели и задачи, выполнение которых значительно улучшит качество жизни наших земляков.

Многие проекты и программы нашли большой отклик среди населения, в частности, в нашем районе.

Так, в рамках проекта «100 школ» были проведены работы отремонтированы 14 образовательных учреждениях. Работа в этом направлении будет продолжена.

Также район активно реализует у себя проект «Местные инициативы», благодаря которому был проведен водопровод, построено мини- футбольное поле и многое другое. Проектов много и их успешная реализация этих планов зависит от нашей работы на местах. Реализация проектов придаст новый импульс развитию муниципалитета и повышению качества жизни каждого жителя.