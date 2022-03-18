Камил Давдиев: «Мы никогда не бросали своих и сейчас не бросим»

Депутат НС РД выступил сегодня, 18 марта, в Махачкале на митинге-концерте в честь воссоединения Крыма с Россией и признания независимости Луганской и Донецкой народных республик. Парламентарий поддержал руководство страны в принимаемых решениях. «8 лет прошло, как Крым вернулся в родную гавань. За эти годы крымчане не были обделены помощью многонациональной России. За это время на территории Крыма построено более ста социальных объектов. Среди них школы, детские сады, поликлиники, аэродром и знаменитый Крымский мост. Сегодня там проживают крымчане в мире и согласии. Но мы с вами видим, что совершенно иная ситуация вокруг ДНР и ЛНР. Националистический Киевский режим ведет работу по уничтожению граждан, которые там живут, по уничтожению языка, культуры и традиций. Людям запрещают говорить и учиться на своем родном языке. Этот режим создает серьезную угрозу нашей стране. Сообщается, что на этой территории работало более 30 лабораторий, которые разрабатывали биологическое оружие. Также планировалось создание ядерного оружия. Конечно же это не отвечает нашим интересам. Такой режим сформировался во многом под диктовку Западных стран, в частности США. За эти годы Киев практически напичкан последними моделями вооружения. В этой ситуации наш Президент был вынужден признать независимость ДНР и ЛНР и принять решение о начале специальной военной спецоперации на территории Украины, которая в первую очередь направлена на защиту наших граждан, наших соотечественников из ЛДНР. Сегодня на территории Украины воюют наши сограждане, в том числе дагестанцы. Мы гордимся героическими подвигами наших ребят. Конечно, мы полностью поддерживаем решение Президента, так как оно направлено на сохранение мира. Мы никогда не бросали своих и сейчас не бросим», – подчеркнул Давдиев.

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