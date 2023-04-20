Камил Давдиев: «2023 год будет годом развития экономики республики и улучшения социально-экономической ситуации»

Послание Главы Республики Дагестан Народному Собранию прокомментировал вице-спикер, руководитель парламентской фракции «Справедливая Россия — За правду» Камил Давдиев.

«Формат Послания говорит о том, что это было послание всему дагестанскому народу, общественности в то время, когда вся наша страна находится в периоде проведения специальной военной операции.

В Послании также подведены итоги за прошлый год. Радует, что есть увеличение инвестиций в основной капитал на 10%, улучшение в сельском хозяйстве, легкой промышленности. В первую очередь поставлены задачи обновления промышленных фондов нашей республики, и всех сфер народного хозяйства.

Сергей Меликов обратил внимание на такое направление как туризм, который должен улучшить социально-экономическое положение нашего общества, стать локомотивом и источников доходов в местный бюджет. В этом плане многое делается Правительством Дагестана.

Кроме того, были обозначены вопросы обеспечения защиты конституционных прав наших граждан. Это образование и здравоохранение, решение жилищных проблем, обеспечение наших граждан всеми льготами и услугами.

Особое внимание было уделено дагестанцам, которые принимают участие в специальной военной операции, поддержке их семей.

Послание дает основание думать, что 2023 год будет годом развития экономики республики и улучшения социально-экономической ситуации», — сказал Камил Давдиев.