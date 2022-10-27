Нацпроекты в РД

Камиль Бексултанов посетил стройплощадки соцобъектов в Новолакском районе

Оставить комментарий

Детские сады сел Тухчар, Новолак, Ахчар, Новокули пока ещё строятся. Строительные площадки поинспектировал Камиль Бексултанов — руководитель Департамента реализации госпрограммы соцэкономического развития СКФО. Детсады строятся по госпоограмме «Развитие СКФО», под руководством Минэкономразвития РФ.

По факту посещения оценён уровень завершенности объектов: техготовность составляет 80-90%, благоустраивается территория. Три детских сада будут введены в эксплуатацию до конца текущего года, а четвёртый — в начале следующего.

Также читают:

Абдулмуслим Абдулмуслимов: темпы кассового освоени...
В рамках движения #МЫВМЕСТЕ будет оказана помощь у...
В Ленинаульской школе №2 завершен капитальный ремо...
Махачкала потратит на ремонт дворов 257 млн рублей

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.