Камиль Бексултанов посетил стройплощадки соцобъектов в Новолакском районе

Детские сады сел Тухчар, Новолак, Ахчар, Новокули пока ещё строятся. Строительные площадки поинспектировал Камиль Бексултанов — руководитель Департамента реализации госпрограммы соцэкономического развития СКФО. Детсады строятся по госпоограмме «Развитие СКФО», под руководством Минэкономразвития РФ.

По факту посещения оценён уровень завершенности объектов: техготовность составляет 80-90%, благоустраивается территория. Три детских сада будут введены в эксплуатацию до конца текущего года, а четвёртый — в начале следующего.