Камал Салманов: «Дагестан будет ассоциироваться с правильно организованным туризмом и отдыхом»

В следующем году власти Республики Дагестан планируют приступить к созданию нового города-курорта на Каспии в Каякентском районе Дагестана, там же могут построить всероссийский детский центр, сообщил руководитель региона Сергей Меликов.

Прокомментировал эту новость Камал Салманов, предприниматель, основатель туристического объекта «Нескучный сад Салмановых». «Хорошие планы. Локация в Каякенстском районе тоже очень удачная, на мой взгляд. Там очень хороший песчаный берег и огромное количество неосвоенных минеральных природных источников прямо на берегу. Локация еще интересна тем, что находится между Дербентом и аэропортом прямо на федеральной трассе. Там же находится одна из важных веток дороги в горы через поселок Первомайское. В целом все условия для первоклассного морского курорта в этой локации имеются. Главное, не повторять предыдущих ошибок, когда ранее анонсированные крупные проекты не были реализованы. И тогда у нас все получится и Дагестан будет ассоциироваться с правильно организованным туризмом и отдыхом», – сказал он.