Калмыкия временно ограничивает движение большегрузного транспорта

В период с 25 марта по 25 апреля текущего года вводится временное ограничение движения большегрузных транспортных средств по автодорогам Калмыкии, с превышением временно установленных предельно допустимых значений нагрузок на оси, связанное со снижением несущей способности конструктивных элементов автомобильных дорог для: одиночной оси — 6 тонн, двухосной тележки — 5 тонн и трехосной тележки — 4 тонны.

«Ограничение вводится в соответствии с приказом Министерства по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Республики Калмыкия от 27 февраля 2023 года № 69-п “О введении периода временного ограничения движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения в 2023 году», — сообщает региональное министерство.

Временное ограничение движения в весенний период не распространяется: на пассажирские перевозки автобусами, в том числе международные;

на перевозки пищевых продуктов, животных, лекарственных препаратов, топлива (бензин, дизельное топливо, судовое топливо, топливо для реактивных двигателей, топочный мазут, газообразное топливо), смазочных масел и специальных жидкостей, семенного фонда, удобрений, почты и почтовых грузов;

на перевозку грузов, необходимых для ликвидации последствий стихийных бедствий или иных чрезвычайных происшествий;

на транспортировку дорожно — строительной и дорожно — эксплуатационной техники и материалов, применяемых при проведении аварийно — восстановительных работ; на транспортные средства федеральных органов исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба.

Приказ размещен в разделе «Документы — нормативно — правовые акты РК» на официальном сайте Министерства по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Республики Калмыкия (minstroy.kalmregion.ru).