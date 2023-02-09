Какова судьба рынка метановых станций в Дагестане?

Рынок метановых станций в Дагестане является одним из самых крупных и Минэнерго Дагестана намерено расширять использование газа в качестве моторного топлива.

Так, до 2026 года в Дагестане планируют построить еще 5 метановых заправок. Такое соглашение было достигнуто между Правительством Дагестана и ПАО «Газпром» в рамках Петербургского международного газового форума. Ожидается, что соглашение станет шагом к обеспечению региона компримированным природным газом и эффективной реализации проектов по строительству АГНКС.

Уже проводится работа по формированию схемы размещения газозаправочных объектов в крупных городах и на основных региональных дорогах. В 2023 году уже будет построено два объекта. Сейчас ведется подбор участков. На данный момент в республике действуют 2 газозаправочные станции «Газпром газомоторное топливо» – в Махачкале и Дербенте, и 18 станций сторонних операторов.

Однако дагестанцы нередко жалуются на качество газомоторного топлива. Поэтому глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что республика заинтересована в привлечении серьезной компании, которая будет отвечать за качество своего продукта и осуществлять свою деятельность прозрачно. Руководитель ООО «Газпром газомоторное топливо» Тимур Соин сообщил о готовности развиваться в регионе. Со стороны республики необходимо лишь выделить земельные участки на безвозмездной основе, а также оказать содействие в подключении к электросетям, воде и так далее.

Источник: https://mirmol.ru/novosti/kakova-sudba-rynka-metanovyh-stancij-v-dagestane/