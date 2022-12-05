Каким будет бюджет Дагестана в следующем году?

Сегодня, 5 декабря, депутаты намерены во втором окончательном чтении принять главный финансовый документ – бюджет региона на 2023 год. Ко второму чтению некоторые позиции бюджетных статей претерпели изменения. Главная из них – федеральный центр предоставил Дагестану дотации в размере почти 12 млрд рублей. Это позволило заметно снизить дефицит бюджета. Предлагаем также ознакомиться с некоторыми статьями расходной и доходной частей бюджета. Основные планируемые расходы: Образование — 55,1 млрд рублей; Республиканская инвестиционная программа — 23,4 млрд рублей; Трансферты бюджетам муниципальных образований — 10 млрд рублей; Здравоохранение — 9 млрд рублей; Социальная политика — 30 млрд рублей; Физическая культура и спорт — 2,8 млрд рублей; ЖКХ — 2 млрд рублей; Культура — 1,5 млрд рублей; Физическая культура — 2,1 млрд рублей. Доходы бюджета на 2023 год: Налог на доходы физических лиц — 14,7 млрд рублей; Акцизы на алкоголь — 1,07 млрд; Акцизы на ГСМ — 8,1 млрд; Налог на имущество организаций — 4,4 млрд; Транспортный налог — 3 млрд; Неналоговый доходы — 3,29 млрд.

Источник: https://mirmol.ru/novosti/bjudzhet-dagestana-na-2023-god-kakim-on-budet/