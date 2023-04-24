Экономика

Какие цели у Национальной системы пространственных данных?

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Создание системы предусматривает объединение на одной цифровой платформе информации о земле и недвижимости, в том числе о правах и кадастровой оценке, а также пространственных данных.

Национальная система пространственных данных поможет достичь четырех стратегических целей:
создать и внедрить цифровое отечественное геопространственное обеспечение, интегрированное с региональными информационными системами; обеспечить полноту и качество сведений Единого государственного реестра недвижимости; достичь «цифровой зрелости» Росреестра;
повысить качество госуслуг и сервисов Росреестра.

Всё это будет способствовать социально-экономическому развитию не только Республики Дагестан, но и России.

Реализацию госпрограммы в Дагестане эти минуты обсуждают под руководством главы республики Сергея Меликова.

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