Какие цели у Национальной системы пространственных данных?

Создание системы предусматривает объединение на одной цифровой платформе информации о земле и недвижимости, в том числе о правах и кадастровой оценке, а также пространственных данных.

Национальная система пространственных данных поможет достичь четырех стратегических целей:

создать и внедрить цифровое отечественное геопространственное обеспечение, интегрированное с региональными информационными системами; обеспечить полноту и качество сведений Единого государственного реестра недвижимости; достичь «цифровой зрелости» Росреестра;

повысить качество госуслуг и сервисов Росреестра.

Всё это будет способствовать социально-экономическому развитию не только Республики Дагестан, но и России.

Реализацию госпрограммы в Дагестане эти минуты обсуждают под руководством главы республики Сергея Меликова.