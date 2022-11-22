Культура

Какие мероприятия ожидаются по случаю юбилея Расула Гамзатова?

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Республиканский план празднования разбит на 8 разделов по отраслевой направленности:

Просветительская и издательская деятельность, культурно – массовые мероприятия, проведение выставок и фестивалей

Мероприятия по приведению в надлежащее состояние объектов культуры

Мероприятия по благоустройству земельных участков (парки, скверы, дворы)

Мероприятия по приведению в соответствие улично-дорожной сети

Мероприятия по развитию инфраструктуры здравоохранения

Мероприятия по развитию инфраструктуры общего, дошкольного и дополнительного образования

Мероприятия по развитию инфраструктуры физкультуры и спорта

Мероприятия по объектам коммунальной инфраструктуры

Всего запланировано проведение 185 мероприятий.

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