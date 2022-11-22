Какие мероприятия ожидаются по случаю юбилея Расула Гамзатова?

Республиканский план празднования разбит на 8 разделов по отраслевой направленности:
Просветительская и издательская деятельность, культурно – массовые мероприятия, проведение выставок и фестивалей
Мероприятия по приведению в надлежащее состояние объектов культуры
Мероприятия по благоустройству земельных участков (парки, скверы, дворы)
Мероприятия по приведению в соответствие улично-дорожной сети
Мероприятия по развитию инфраструктуры здравоохранения
Мероприятия по развитию инфраструктуры общего, дошкольного и дополнительного образования
Мероприятия по развитию инфраструктуры физкультуры и спорта
Мероприятия по объектам коммунальной инфраструктуры
Всего запланировано проведение 185 мероприятий.