Какие льготы положены мобилизованным и их семьям?

Сохранение рабочего места

Трудовой договор на время службы не расторгается, а приостанавливается. Работодатель имеет право разорвать контракт только в том случае, если работник не выйдет на работу в течение трех месяцев после демобилизации. 28 сентября 2022 года законопроект принят Госдумой (№ 112293-8).

Кредитные каникулы

На любой займ или кредит, взятый мобилизованным гражданином до его мобилизации или участия в спецоперации по защите Донбасса, можно будет взять отсрочку. Воспользоваться отсрочкой имеют право также члены семей солдат. Кредитные каникулы предоставляются мобилизованному на срок службы по контракту или участия в СВО плюс еще 30 дней. Долг подлежит списанию в случае гибели или получения инвалидности 1-й группы. 28 сентября 2022 года законопроект принят Госдумой (№ 199777-8).

Также на рассмотрение Госдумы внесен законопроект о дополнительном пакете льгот для граждан России, призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы РФ, и членов их семей. Речь идет о выплатах, льготах при оплате коммунальных услуг и др.