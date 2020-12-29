Какие имущественные налоги должны платить физические лица

Налог на имущество физических лиц

Плательщиками налога на имущество физических лиц являются те, кто обладает

правом собственности на имущество, признаваемое объектом налогообложения: жилой дом, квартира, комната, гараж, объект незавершенного строительства и др.

Налог на имущество физических лиц – местный налог, он устанавливается

Налоговым кодексом РФ и нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных образований.

Сумма налога начисляется налоговыми органами на основании сведений, которые

представляются органами, осуществляющими государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав на недвижимое имущество (Росреестр).

Земельный налог

Плательщиками земельного налога являются физические лица, обладающие

земельными участками, признаваемыми объектом налогообложения.

Земельный налог – местный налог, он устанавливается Налоговым кодексом РФ и

нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных

образований.

Сумма налога начисляется налоговыми органами на основании сведений, которые

представляются органами, осуществляющими государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав на недвижимое имущество.

Транспортный налог

Плательщиками транспортного налога являются лица, на которых в соответствии с

законодательством РФ зарегистрированы транспортные средства, признаваемые объектом налогообложения: автомобили, мотоциклы, автобусы, водные и воздушные транспортные средства и др.

Транспортный налог является региональным налогом, устанавливается НК РФ и

законами субъектов РФ. В Новосибирской области ставки транспортного налога

установлены Законом Новосибирской области от 16.10.2003 № 142-ОЗ «О налогах и

особенностях налогообложения отдельных категорий налогоплательщиков в

Новосибирской области».

Сумма налога начисляется налоговыми органами на основании сведений, которые

представляются органами, осуществляющими государственную регистрацию транспортных средств на территории РФ (ГИБДД и др.).

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