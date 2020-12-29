Какие имущественные налоги должны платить физические лица

Налог на имущество физических лиц
Плательщиками налога на имущество физических лиц являются те, кто обладает
правом собственности на имущество, признаваемое объектом налогообложения: жилой дом, квартира, комната, гараж, объект незавершенного строительства и др.
Налог на имущество физических лиц – местный налог, он устанавливается
Налоговым кодексом РФ и нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных образований.
Сумма налога начисляется налоговыми органами на основании сведений, которые
представляются органами, осуществляющими государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав на недвижимое имущество (Росреестр).
Земельный налог
Плательщиками земельного налога являются физические лица, обладающие
земельными участками, признаваемыми объектом налогообложения.
Земельный налог – местный налог, он устанавливается Налоговым кодексом РФ и
нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных
образований.
Сумма налога начисляется налоговыми органами на основании сведений, которые
представляются органами, осуществляющими государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав на недвижимое имущество.
Транспортный налог
Плательщиками транспортного налога являются лица, на которых в соответствии с
законодательством РФ зарегистрированы транспортные средства, признаваемые объектом налогообложения: автомобили, мотоциклы, автобусы, водные и воздушные транспортные средства и др.
Транспортный налог является региональным налогом, устанавливается НК РФ и
законами субъектов РФ. В Новосибирской области ставки транспортного налога
установлены Законом Новосибирской области от 16.10.2003 № 142-ОЗ «О налогах и
особенностях налогообложения отдельных категорий налогоплательщиков в
Новосибирской области».
Сумма налога начисляется налоговыми органами на основании сведений, которые
представляются органами, осуществляющими государственную регистрацию транспортных средств на территории РФ (ГИБДД и др.).
Какие имущественные налоги должны платить физические лица
Налог на имущество физических лиц