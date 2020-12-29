Разное

Какие имущественные налоги должны платить физические лица

Оставить комментарий

Налог на имущество физических лиц
Плательщиками налога на имущество физических лиц являются те, кто обладает
правом собственности на имущество, признаваемое объектом налогообложения: жилой дом, квартира, комната, гараж, объект незавершенного строительства и др.
Налог на имущество физических лиц – местный налог, он устанавливается
Налоговым кодексом РФ и нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных образований.
Сумма налога начисляется налоговыми органами на основании сведений, которые
представляются органами, осуществляющими государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав на недвижимое имущество (Росреестр).
Земельный налог
Плательщиками земельного налога являются физические лица, обладающие
земельными участками, признаваемыми объектом налогообложения.
Земельный налог – местный налог, он устанавливается Налоговым кодексом РФ и
нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных
образований.
Сумма налога начисляется налоговыми органами на основании сведений, которые
представляются органами, осуществляющими государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав на недвижимое имущество.
Транспортный налог
Плательщиками транспортного налога являются лица, на которых в соответствии с
законодательством РФ зарегистрированы транспортные средства, признаваемые объектом налогообложения: автомобили, мотоциклы, автобусы, водные и воздушные транспортные средства и др.
Транспортный налог является региональным налогом, устанавливается НК РФ и
законами субъектов РФ. В Новосибирской области ставки транспортного налога
установлены Законом Новосибирской области от 16.10.2003 № 142-ОЗ «О налогах и
особенностях налогообложения отдельных категорий налогоплательщиков в
Новосибирской области».
Сумма налога начисляется налоговыми органами на основании сведений, которые
представляются органами, осуществляющими государственную регистрацию транспортных средств на территории РФ (ГИБДД и др.).

Также читают:

ЛикIинарин бахтта
Джагвар тукарин укунар
Информация Оперативного штаба по недопущению распр...
Поздравление Главы Агульского района с Днем медици...

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *