Как жизнь в городе влияет на здоровье

Более 55% населения мира проживает на городских территориях; к 2050 г. этот показатель увеличится до 68%.

Почти 40% городских жителей не имеют возможности пользоваться системами санитарии, организованными с соблюдением требований безопасности, а во многих случаях не имеют доступа к питьевой воде надлежащего качества.

Согласно оценкам, 91% жителей городских районов дышат загрязненным воздухом.

Ненадлежащее проектирование транспортных систем в городах создает целый ряд угроз, в том числе риски дорожно-транспортных происшествий, атмосферного и шумового загрязнения, а также препятствия для безопасной физической активности; все эти факторы повышают показатели неинфекционных заболеваний и травм. Ожидается, что в результате неуклонной урбанизации города станут эпицентрами передачи заболеваний, в том числе трансмиссивных болезней.

Ключевыми проблемами общественного здравоохранения в городах являются растущее бремя неинфекционных заболеваний, постоянная угроза вспышек инфекционных болезней и повышенный риск насилия и травм. Эти три опасных фактора вызывают, в частности, указанные ниже последствия.

Неинфекционные заболевания, такие как заболевания сердечно-сосудистой системы, астма, рак и диабет, усугубляются неблагоприятными для здоровья условиями жизни и работы, недостатком озелененных зон, загрязнением окружающей среды, в том числе шумом, загрязнением воды и почв, наличием «тепловых островов» над городскими районами и недостатком пространства для пешего и велосипедного передвижения и активного досуга. Заболеваемость диабетом обусловлена, в частности, дефицитом физической активности в городах, не имеющих развитой инфраструктуры общественного транспорта и пешеходного и велосипедного движения. Существует связь между урбанизацией и повышением показателей депрессии, тревожных расстройств и нарушений психического здоровья.

Травматизм (в том числе в результате ДТП) и межличностное насилие, обусловленные неблагоприятными условиями для жизни и работы и ограниченной доступностью безопасного транспорта и инфраструктуры, угрожают в первую очередь детям, молодежи, пожилым и наиболее маргинализованным группам населения.

Инфекционные болезни – в частности COVID-19, туберкулез, денге и диарея – легко распространяются в бедных и перенаселенных районах и во многом являются следствием нездоровых жилищных условий и неудовлетворительного состояния систем санитарии и утилизации отходов.

Ненадлежащая утилизация городских отходов повышает риск передачи болезней, в частности вызванных вирусами Зика и Эбола.

Урбанизация может благоприятно сказываться на здоровье населения и экономике, однако быстрая и хаотичная урбанизация может порождать множество негативных факторов для здоровья общества и окружающей среды, которые тяжелее всего сказываются на положении самых бедных и уязвимых людей. В городах, пожалуй, наиболее заметно неравенство в доступе к услугам здравоохранения; иногда оно наблюдается даже между различными улицами одного района. Мигранты и другие социально неблагополучные группы населения, как правило, сосредоточены в самых бедных и экологически опасных районах, где больше всего ограничены возможности для мобильности, работы и получения образования, наименее доступна медицинская помощь, а показатели здоровья населения находятся на уровне ниже среднего.

Города потребляют более двух третей мирового объема производимой энергии и являются источником более 60% выбросов парниковых газов. Жители городов входят в число наиболее незащищенных от изменения климата категорий населения: температура в удаленных от моря городах может на 3–5ºC превышать температуру в окружающей сельской местности в результате эффекта так называемого «теплового острова», вызванного наличием масштабной бетонной застройки и недостатком растительного покрова.

Пандемия COVID-19 продемонстрировала, что города могут в первую очередь страдать от чрезвычайных ситуаций. Многие городские жители часто сталкиваются с источниками вируса в условиях ограниченного пространства и отсутствия индивидуальных средств защиты. Скученность и отсутствие надлежащих санитарных систем повышают риск заражения, ограничивают возможности горожан для соблюдения медико-санитарных мер и повышают вероятность межличностного насилия. Во всем мире наблюдалось быстрое распространение COVID-19 в районах, где уже существовало неравенство в доступе к услугам здравоохранения, в частности наблюдались несправедливые и предотвратимые различия в состоянии здоровья и благополучии людей и их доступе к качественной медицинской помощи. Заболеваемость COVID-19 и смертность от коронавируса в бедных районах вдвое превышает показатели в более благополучных районах.

Здоровье в городах является все более приоритетной сферой деятельности ВОЗ, в которой с учетом масштаба угроз здоровью городских жителей требуются стратегически выверенные, многосекторальные и скоординированные действия. ВОЗ вырабатывает ряд комплексных решений по укреплению здоровья в городах, уделяя пристальное внимание таким вопросам, как повышение качества воздуха, совершенствование систем водоснабжения и санитарии и воздействие на другие экологические детерминанты; учет интересов здоровья при планировании городских территорий; создание более благоприятных для здоровья и свободных от табачного дыма условий; безопасная и здоровая мобильность; предупреждение насилия и травм; здоровые продовольственные системы и питание; борьба с трансмиссивными болезнями за счет воздействия на объекты окружающей среды; подготовка к чрезвычайным ситуациям и реагирование на них в условиях городов. Еще одним приоритетом является устранение рисков, которым подвергаются конкретные группы населения, в частности дети, пожилые люди и мигранты, а также удовлетворение потребностей этих категорий населения. Поскольку различные проблемы здоровья в городах имеют взаимосвязанный характер, действия в одном секторе могут иметь положительные последствия для многих других секторов.

Заведующая по лечебной работе ГБУ РД «РДТС» Наталья Балаева