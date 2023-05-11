Как записаться на службу по контракту?

Региональные меры поддержки, социальные льготы и гарантии полагаются каждому, кто готов вступить в ряды защитников мира, населения и своей страны!

Чтобы записаться в военнослужащие по контракту, необходимо предоставить документы на пункте отбора: паспорт, военный билет (при наличии), свидетельство о браке и рождении детей (при наличии), документы об образовании.

Заявку также можно подать на сайте службапоконтракту.рф или на портале госуслуг. По вопросам можно обратиться на горячую линию по номеру телефона 117.

При заключении контракта о прохождении военной службы, подписанному не ранее 21 сентября 2022 года и на срок не менее года, полагается единовременная выплата в 195 тысяч рублей.

Контракт заключается на один год, три года или пять лет. Период службы будет прописан в контракте.