Как Запад взращивал нацистов

Украина в роли ультраправого инкубатора

До недавнего времени в сознании наших сограждан бытовало убеждение в исключительном прагматизме и реализме европейцев. Причем даже утверждение в этой части Старого света новой ЛГБТ и BLM-религии этой уверенности не поколебало.

Однако происходящее сегодня напрочь опровергает любые тезисы о здравом смысле европейцев. Антироссийскими санкциями ЕС не просто выстрелил себе в ногу, он выпустил себе по нижним конечностям такую добротную длинную автоматную очередь.

Но этого, видимо, Европе показалось недостаточно, и она продолжила свою борьбу за премию Дарвина. Страны ЕС изъявили готовность осуществить срочные поставки «летальных вооружений», прежде всего, ПТРК и ПЗРК, достаточно легких и компактных, удобных для транспортировки и использования в условиях городской застройки.

Уже продумана и логистика этих изделий в условиях продолжающейся спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Часть этих вооружений уже доставлена в Польшу, оттуда их будут отправлять «адресатам» на гражданском грузовом транспорте, партиями по несколько штук. Очевидно, что проконтролировать их дальнейшую судьбу в таких условиях крайне проблематично. Просто запомним этот факт.

Кто же будет использовать данные системы? Целевой аудиторией этих вооружений являются прежде всего неонацистские бандформирования, действующие сейчас в крупных украинских городах, те самые, что размещают в городских кварталах РСЗО, минометы и артиллерию, оборудуют позиции в жилых домах, не выпуская жителей, превращая их в «живой щит».

Известно ли европейцам о том, кого они вооружают? Исходя из того, что на протяжении восьми лет российские СМИ пытались рассказать Западу о неонацизме на Украине, а он «не верил», можно предположить, что нет. Однако это не так – факты говорят за себя.

В частности, взять запрещенное в России нацистское формирование «Азов», формально полк МВД, эмблемой которого является нацистская эмблема «волчий крюк», а его боевики широко используют другие нацистские символы, портреты Гитлера и Оскара Дирливангера, в том числе и в виде татуировок. Этих боевиков в течение семи лет готовили инструктора из США, Британии, Польши, Канады, стран Прибалтики и Германии.

Знали ли об этом законодатели и общественность этих стран? Прекрасно знали. Ведь еще в 2015 тогдашний глава МВД Украины Арсен Аваков сдуру публично объявил, что батальон «Азов» станет одним из первых подразделений, которые будут обучены войсками армии США в рамках их учебной миссии «Бесстрашный страж». Это заявление вызвало интерес американских парламентариев к группировке, и 12 июня 2015 г. Палата представителей США приняла поправку, запрещающую любую помощь «Азову» (включая вооружение и обучение) из-за его нацистского состава, ярого расизма и антисемитизма.

После голосования конгрессмен Джон Коньерс поблагодарил Палату представителей, сказав: «Я благодарен за то, что Палата представителей единогласно приняла вчера вечером мои поправки, гарантирующие, что наши военные не будут обучать членов отвратительного неонацистского батальона «Азов», а также меры по недопущению попадания опасных и простых в обращении ПЗРК в этот нестабильный регион (программа «Бесстрашный страж» предполагала и передачу переносных зенитных комплексов)». Принятие этой поправки и причины этого широко освещались западной прессой.

Однако в ноябре 2015 года поправка без особого шума была отменена под давлением Пентагона и спецслужб. И подготовка боевиков этого формирования иностранными инструкторами была продолжена.

Помимо украинцев, в «Азове» прошли подготовку до семи тысяч неонацистов из 35 стран мира. Иностранные инструкторы готовили не только «азовцев» — тактике партизанской войны и террористической деятельности обучилось несколько тысяч «гражданских активистов» из дочерней структуры «Азова» — «Национального корпуса».

В 2018 году «Азов» посетили канадские дипломаты и военные, выясняя, чем их страна может помочь неонацистским боевикам. Они побывали на базе полка, познакомились с его занятиями, присутствовали на «ритуалах», фотографировались с украшенными свастиками и рунами «СС» карателями.

Результатом этого визита стало появление в учебном центре группировки канадских инструкторов и передача оборудования. Примечательно, что за год до этой встречи канадская «Совместная целевая группа Украина» провела брифинг, посвященный полку «Азов», на котором позиционировала его как нацистское формирование.

Всего на Украине реализуется более 200 целевых программ, большинство из которых обозначаются как «экономические, гуманитарные и социальные». Но все они, помимо подготовки боевиков, нацелены на продвижение русофобии, ненависти к советскому прошлому и превозношению таких «героев нации», как Шухевич, Бандера, Коновалец и т.д.

Ежегодно в Торонто проходит многотысячный шоу-парад Украинского фестиваля в Торонто, проводимого Конгрессом украинцев Канады. С 2014-го года Украинский фестиваль в Торонто является мероприятием по сбору средств для украинских нацистов. А если быть точнее – прикрытием для проведения денежных траншей из бюджета канадской разведки украинским нацистам. Преимущественно средства поступают «Правому сектору Канады» (есть и такая организация в «стране кленового листа»), и уже от него идут украинским «побратимам». То есть через две «прокладки», позволяющие скрыть концы. Отметим, что все нацистские украинские организации в Канаде действуют совершенно легально и щедро финансируются из госбюджета.

Не отстают от этого и европейцы. Возьмем, например, польское НКО «Восточно-европейский демократический центр» со штаб-квартирой в Варшаве, также выполняющий функции «прокладки» по снабжению не только украинских неонацистов, но и их единомышленников в Белоруссии и в России. Это НКО финансируется «Фондом Мотта» (ежегодный бюджет – $2,6 млрд), «Национальным фондом поддержки демократии» в Вашингтоне, «Фондом Сороса», посольствами Нидерландов и Канады. Кроме того, «Восточно-европейский демократический центр» курируется Госдепом.

Финансирование запрещенного в России «Правого сектора» и его «боевых крыльев» «ДУК» и «УДА», а также подобных неонацистских группировок осуществляется и через другие зарубежные организации, вот только некоторые из них:

— «Konrad-Adenauer-Stiftung» (Германия), фонд, связанный с ХДС;

— «British Counsil» (Великобритания);

— «People in need» (Чехия);

— «Конгресс украинцев Канады»;

— «Deutsche gesellschaft für internationale zusammenarbeit» — немецкое агентство развития (Германия);

— «Hanns-Seidel-Stiftung» (Германия).

Это далеко не полный перечень спонсоров нацизма и терроризма на Украине. Но, может быть, деятельность этих фондов-«прокладок», финансирующих наци по заданию спецслужб НАТО – это одно, а общественное мнение европейских стран – другое? Может быть, они не знают о происходящем на Украине?

Но, например, французское издание AgoraVox опубликовало материал, в котором прямо сказано: «Украина все дальше идет по пути открытого неонацизма, что лишь подтверждается последними событиями».

А португальское издание Publico отмечает: «Нынешняя Украина полностью погрязла в раскрепощенном неонацизме». «Украинский конфликт как лаборатория ультраправого терроризма», — под таким названием вышла статья в европейском издании Slate, в которой утверждается, что тысячи нацистов из США и ЕС используют конфликт в Донбассе как подготовку к глобальной войне за «торжество белой расы». А портал Heise указывает на нацизм на Украине, как на угрозу всему ЕС.

Как мы видим, тот факт, что в результате «революции достоинства» Украина превратилась в нацистское государство, хорошо известен Европе. Однако они не только объявляют в его поддержку санкции, передают ему оружие, но и отправляют туда «добровольцев». Надо полагать, преимущественно из числа прошедших ранее подготовку в «Азове» и в других нацистских группировках. То есть эти европейские единомышленники Брейвика получат доступ к ПЗРК и ПТРК, которые на Украине абсолютно не являются предметом строгой учетности. Можно не сомневаться, что не все они будут утилизированы Российской Армией и правоохранительными органами, кому-то удастся и удрать, возможно, даже вместе с ПЗРК, которое запросто может сработать и где-нибудь в ЕС.

В этом смысле, взращивая нацистов, причем не только на Украине, но и у себя, и вооружая их смертельно опасным для авиасообщений оружием, руководство западных стран мало чем отличается от киевского режима, раздающего оружие уголовникам и просто случайным людям. Но если Зе-команда готовится сбежать или уже сбежала с Украины, то куда намерены «тикать» лидеры стран ЕС?

Источник: https://asd.news/articles/ukraina/kak-zapad-vzrashchival-natsistov/