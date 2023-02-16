Как вывести свой продукт на маркетплейсы

Продавать через онлайн-платформы выгодно: предприниматель сразу получает доступ к аудитории не только в своём городе, но и по всей России и за рубежом.

Маркетплейс предоставляет в пользование готовые алгоритмы продвижения, шаблоны карточек товара и личный кабинет. Благодаря этому на них легко запускать новый бизнес или масштабировать существующий.

У каждой платформы онлайн-продаж есть свои особенности. Правильно настроить продвижение товаров помогут в центрах «Мой бизнес» нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». Там бизнесменам расскажут, какие документы понадобятся для работы с маркетплейсом, как заключить договор с площадкой и оформить бренд. Специалисты центра помогают предпринимателям не только на старте, но и в первые месяцы работы.

Чтобы воспользоваться мерой поддержки, обращайтесь в региональный центр «Мой бизнес».