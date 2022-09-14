Как в республике отметят День единства народов Дагестана

Уже завтра, 15 сентября, в нашей республике отметят День единства народов Дагестана. Традиционно в этот день состоится множество развлекательных мероприятий для жителей и гостей.

Так, в 9.00 на площади им. Ленина в Махачкале пройдет акция «ZАЕДИНСТВО». Состоится в этот день и торжественное открытие Центральной городской библиотеки нового поколения. В 10.00 в Махачкале на Шамиля 46. Здесь для гостей проведут ознакомительную экскурсию, вручат именные читательские билеты и покажут фильм, приуроченный Дню города Махачкалы. В 11.00 на площадке перед Русским театром покажут праздничный концерт ко Дню единства народов Дагестана. В музее «Дагестанский аул» с 11:00 до 14:00 пройдут Мастер-классы по ювелирному искусству, резьбе по дереву, кайтагской вышивке и ковроткачеству. С 14.00 — 18.00 там же состоятся обзорные экскурсии по экспозиции «Костюмы народов Дагестана». В 13:00 на открытой площадке Лезгинского театра в Дербенте представят театрализованную концертную программу «В единстве наша сила». В 14:00 в махачкалинском музее боевой славы им. В.В. Макаровой пройдет выставка «В единстве наша сила». Завершится празднование Дня единства народов Дагестана в 21.00 на площади им. Ленина праздничным фейерверком.

Источник: Мирмол