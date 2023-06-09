Как в Дагестане реализуется план по противодействию идеологии терроризма?

Об этом на заседании Правительства РД премьер-министру республики Абдулмуслиму Абдулмуслимову доложил руководитель Миннаца РД Энрик Муслимов.

С начала года:

Минмолодежи РД провело цикл просветительских семинаров, направленных на ознакомление с основами информационной безопасности, духовно-нравственной культуры и неприятия идеологии насилия среди учащейся молодежи. Охват более 2200 человек.

Минкультуры РД провело среди студенческой молодёжи конкурсный этап III Республиканского фестиваля-конкурса театральных постановок антитеррористического характера «Дана нам жизнь одна, которой нет цены…». Охвачено 350 человек, 55 – группы риска.

Минспортом РД организована встреча именитых спортсменов и представителей духовенства со школьниками, а также проведены профилактические беседы на тему противодействия идеологии терроризма со студентами юридического колледжа, филиала ВГУЮ РПА Минюста России.

Агентством информации и печати Дагестана организовано размещение более 400 материалов по теме проведения СВО, раскрывающих террористическую сущность украинских радикальных структур, а также о мужестве и героизме дагестанских военнослужащих — участников СВО и поддержке их семей.

Миннацем РД разработаны и направлены в муниципалитеты для использования в профилактической работе – «Вопросник по тематике СВО» с ответами на самые часто задаваемые вопросы в социальных сетях и мессенджерах, а также лекция «Россия гарант мира».

Реализуется проект «Открытый диалог», в рамках которого проведены 63 встречи с охватом студентов более 2500 человек.

Минобрнауки РД в школах и образовательных организациях СПО республики проведены классные часы, открытые уроки, спортивные состязания и другие мероприятия, посвященные теме противодействия терроризма с общим охватом учащихся около 13 тысяч человек.