Как в Дагестане развивается любительский футбол

В Дагестане развивается любительский футбол. В Республиканской детско-юношеской спортивной школе при Минобрнауки занимаются дети с малых лет и нередко становятся профессиональными футболистами.

В союзных и российских лигах играло немало команд из Дагестана. В любительском первенстве (КФК/ЛФЛ) это были кизилюртовский «Автомобилист» (1991, 1994), «Хасавюрт» (в 2003), избербашский «Каякент» (в 2002-2003), буйнакская «СКА Темирхан-Шура» (в 2002), карабудахкентский «Газпром-Бекенез» (в 2002-2004), магарамкентский «Леки» (в 2008-2009) и другие команды.

Новая футбольная история детско-юношеского и любительского футбола связана с республиканской ДЮСШ. В 1987 году по инициативе Александра Маркарова в парке 50-летия Октября было выделено полтора гектара земли под строительство спортивного комплекса. Стадион начали строить фактически на пустом месте. На сегодняшний день в школе занимаются более 2000 детей.