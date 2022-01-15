Как тренируются футболисты и борцы Дагестана, увидел Сергей Меликов

Руководитель Дагестана Сергей Меликов побывал в Региональном центре подготовки сборных, где свои учебно-тренировочные сборы сейчас проводят сборная по вольной борьбе и футбольная команда «Динамо».

Борцы Дагестана готовятся к международному турниру имени Ивана Ярыгина, а «Динамо» тренируется ко второй половине сезона ФНЛ-2.

Сергей Меликов побеседовал с командами, поблагодарил борцов за успешные выступления на олимпиаде, футболистов — за хорошее выступление в первом сезоне ФНЛ.

Глава также отметил важность создания условий для качественного развития спорта и подчеркнул, что работа в данном направлении будет вестись и впредь.