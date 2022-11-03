Как пройдет «Ночь искусств» в Дагестане

Завтра, 4 ноября, в Дагестане состоится культурная акция «Ночь искусств». В этот день в музеях и театрах республики до позднего вечера будут проходить различные мастер-классы, мероприятия, выставки. Так, в ДМИИ им. П.С. Гамзатовой в 18.00 – представят выставку «В.И. Некрасов и С.А. Керимов. Дары музею». В 19.30 – концерт артистов Даггосфилармонии. В 20.30 – экскурсию по выставке «В.И. Некрасов и С.А. Керимов. Дары музею». В 21.00 – экскурсию по новой экспозиции, посвященной Году культурного наследия народов России. В 21.30 – пройдет кураторская экскурсия по выставке «Камиль и Наталья Мурзабековы. К 85-летию художников». В 22.00- экскурсии по экспозициям, организуемым в рамках акции «Спешите видеть» (из запасников музея).

В Национальном музее РД им.А.Тахо-Годи: В 16:00 — мастер-класс по ковроткачеству, мастер-класс «Кукла в бумажном костюме», мастер-класс по вышивке платков в национальном стиле и плетению бахромы, мастер-класс по изготовлению керамических изделий на гончарном круге. В 17:00 — мастер-класс «Унцукульские изделия», «Кубачинские изделия». В 18:00 – «Свободная музейная мастерская» вольное копирование по выставке «Противостояние» (по итогам – блиц-выставка). В 18:00 — Торжественное открытие новой экспозиции музея «Кладовая резного камня».

В музее-заповеднике — этнографическом комплексе «Дагестанский аул»: С 10:00. до 23:00 часов пройдет обзорная экскурсия по национальным залам музея; Показ видеофильмов о народных художественных промыслах Республики Дагестан и художественных фильмов по произведениям А.Абу-Бакара; Мастер-классы в залах музея по декоративно- прикладному и художественному искусству с преподавателями и студентами Дагестанского художественного училища им. М. Джемала. В Дербенте, в Государственном лезгинском музыкально-драматическом театре им. С.Стальского, в 16. 00 пройдет совместный спектакль-концерт артистов Лезгинского музыкально-драматического театра и Табасаранского драматического театра, приуроченный к акции «Ночь искусств». В Дагестанском государственном театре кукол в 17.00 пройдет показ премьерного спектакля «Конек-горбунок» по мотивам произведения П. Ершова, а в 18.00 мастер-класс по кукловождению с участием ведущих мастеров сцены. В Дербенте, в мемориальном доме-музее «А.А. Бестужева-Марлинского» в 18.00 пройде обзорная экскурсия по дому-музею и конкурс рисунков «Дербент по описаниям Бестужева-Марлинского». В 18.00 в Дербентском музее «Культура и быт древнего Дербента» пройдут обзорная экскурсия, лекция «Забытые игры бабушек и дедушек» и мастер-класс «Старинные игры».

В Дербентском музее «Ковра и декоративно-прикладного искусства» в 18.00 пройдут обзорная экскурсия по музею, выставка народных инструментов «Корни звука» и мастер-класс по созданию броши «Цветущий гранат» выполненной в технике бисерной вышивки. В Архитектурном комплексе «Цитадель «Нарын-Кала» в 18.00 состоится экскурсия по крепости, мастер-классы по ковроткачеству, гончарному и ювелирному мастерству, а также персональная выставка заслуженного художника Чеченской Республики Элиты Дадакаевой «Диалог». В Музее истории мировых культур и религий в 18.00 представят выставочный проект «Нить времён», экспозицию, посвященная традиционному кубачинскому искусству, мастер-классы и многое другое.

В Русском Драматическом театре им. Горького в Махачкале: В 18:00 состоится выступление симфонического оркестра и солистов Дагестанского государственного театра оперы и балета. Дирижер — народный артист Чеченской республики Илья Петренко В 18:15 будет открыта выставка к юбилею народной поэтессы Дагестана Фазу Алиевой В 18:25 стартует акция «Письмо Деду Морозу» В 18:30 Выступление актеров Театра кукол В 18:30 в фойе малого зала пройдет выступление Оркестра народных инструментов РД. Дирижер — народный артист РД Навруз Шахбазов В 18:35 будет открыта выставка #МыВместе, посвященная регионам РФ В 18:45 в фойе большого зала состоится «Открытый микрофон». Чтение стихов народных поэтов Дагестана актерами Государственного республиканского драматического театра им. М. Горького В 18:50 в буфете Русского театра присутствующих приглашают на кухню народов России В 19:00 в малом зале состоится спектакль «Смешные истории» А.Чехова Лакского музыкально-драматического театра им. Э. Капиева с синхронным переводом на русский язык.

Источник: Мирмол