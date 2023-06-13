Культурные учреждения республики подготовили расширенную праздничную программу: фестиваль поэзии народного творчества, книжные выставки, экскурсии, большой праздничный концерт и др.;
В Агульском районе прошел открытый республиканский турнир «Za Победу»;
В Гумбетовском районе провели масштабный флешмоб «Мы – Россия»;
В Казбековском районе провели большой конно-спортивный праздник;
В Махачкале продолжил свою работу молодежный форум «Культурное единство и многообразие малочисленных народов Дагестана в России» и спортивно-патриотический праздник;
В Каспийске состоялся велопробег и праздничный концерт;
В Дербенте провели турнир по дзюдо среди юношей и концерт ко Дню России;
В Новолакском районе на высоте 715.3 «Телевышка» в День России развернули российский триколор и вручили паспорта юным гражданам страны;
В Кизляре журналист Лев Серебряков встретился с детьми военнослужащих Росгвардии
Дагестана;
Патриотические концерты и мероприятия прошли во дворе администрации Чародинского района, в библиотеках и пришкольных лагерях Сулейман-Стальского района, в одном из домов культуры в Табасаранском районе;
Дагестанский государственный театр оперы и балета присоединился к Всероссийской акции по исполнению песни «Конь», посвящённой Дню России;
Министр культуры Зарема Бутаева ко Дню России вручила награды 40 работникам культуры Дагестана;
«Движение первых» запустило акцию ко Дню России;
Минмолодежи РД провело акцию «Я – Россиянин» в Каспийске.
Как праздник прошел в городах и районах Дагестана
Культурные учреждения республики подготовили расширенную праздничную программу: фестиваль поэзии народного творчества, книжные выставки, экскурсии, большой праздничный концерт и др.;