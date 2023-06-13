Как правильно подать заявление на единое пособие членам семьи мобилизованного гражданина?

Для таких семей действуют «льготные» условия: доходы мобилизованных не учитываются, а отсутствие доходов в расчетном периоде не является причиной отказа. Для этого нужно подтвердить статус военнослужащего:

В заявлении на портале Госуслуг следует проставить галочку о мобилизации члена семьи: в разделе «Дополнительные сведения о семье» нажмите на первую галочку.

В открывшемся списке поставьте галочку в третьем пункте: «Призваны в рамках частичной мобилизации, объявленной 21 сентября 2022 года, и проходят военную службу в настоящее время».

В течение 10 рабочих дней нужно предоставить в любую клиентскую службу ОСФР по Амурской области подтверждающую справку из военкомата.

В этом случае пособие будет назначено на 6 месяцев, потом нужно будет снова подать заявление.

В иных случаях заявление будет рассматриваться на общих основаниях.

Будьте внимательны при заполнении заявления