Как получить пособие уволенным?

Сколько?

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Пособие по безработице предусмотрено в повышенном размере (раньше было 8 000 руб. ныне 12 130 руб. в первые три месяца, 5000 тыс рублей в следующие три месяца периода безработицы).

Источник: Постановление Правительства РФ от 31 декабря 2020 г. № 2393.

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Когда?

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На 11-й день после обращения в службу занятости будет начислено пособие в размере 12 130 руб., но только в том случае, если гражданин имел оплачиваемую работу на период обращения не менее 26 недель и получал зарплату.

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Как оформить?

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— зайти на портал «Работа в России» и заполнить заявление «Встать на учет в качестве безработного» и резюме

— на этом же портале заполнить заявление на выплату пособия по безработице.

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