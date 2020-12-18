Как получить новые выплаты на детей в возрасте до 7 лет включительно

Согласно указу президента, семьи с детьми, рождёнными с 18 декабря 2012 года по 31 марта 2021 года, т.е. в возрасте до семи полных лет, получат новую разовую выплату 5 тысяч рублей на каждого ребёнка.

Подавать заявление родители, ранее уже получавшие выплаты на детей, не должны. Новая выплата будет произведена по реквизитам счёта, указанного для предыдущих выплат на детей в 2020 году.

Оформлять заявление на едином портале госуслуг необходимо только если: указанный ранее счёт был закрыт — для изменения реквизитов предусмотрена специальная форма заявления, в ней нужно указать новые данные счёта, куда и будут перечислены деньги; ранее выплаты на детей до 16 лет не оформлялись; в этом случае один из родителей подаёт заявление на новую выплату.

Также граждане могут обратиться за назначением выплаты в Пенсионный фонд. Сделать это нужно до 1 апреля 2021 года.