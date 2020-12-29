Как подключить Личный кабинет налогоплательщика

В Личном кабинете налогоплательщика для физических лиц предоставлена

информация об объектах имущества, суммах начисленных и уплаченных налогов,

налоговой задолженности и переплатах, сведения от работодателя о доходах физлица.

Через Личный кабинет можно направлять в налоговые органы документы, заявления

и обращения; представлять декларации по налогу на доходы физических лиц и отслеживать статус их камеральной проверки; оплачивать онлайн налоги и налоговую задолженность.

Кроме того, бесплатно и в любое удобное время можно скачать электронное

свидетельство о постановке на учет физического лица, подписанное усиленной

квалифицированной электронной подписью. Документ имеет такую же юридическую силу,

как и бумажная копия, подписанная должностным лицом налогового органа и заверенная печатью. Для этого достаточно обратиться в раздел «Жизненные ситуации» и направить заявление о постановке физического лица на учет в налоговом органе. После чего в разделе «Профиль» появится возможность скачать свидетельство о постановке на учет

неограниченное количество раз.

Доступ к сервису «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» можно получить:

1. С помощью логина и пароля, указанных в регистрационной карте. Получить

регистрационную карту можно лично в любой налоговой инспекции, независимо от места постановки на учет. При обращении при себе необходимо иметь документ,

удостоверяющий личность (например, паспорт).

2. С помощью учетной записи Единого портала государственных и муниципальных

услуг.

Мобильную версию Личного кабинета налогоплательщика «Налоги ФЛ» можно

скачать в Google Play и App Store.

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