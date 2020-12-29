В Личном кабинете налогоплательщика для физических лиц предоставлена
информация об объектах имущества, суммах начисленных и уплаченных налогов,
налоговой задолженности и переплатах, сведения от работодателя о доходах физлица.
Через Личный кабинет можно направлять в налоговые органы документы, заявления
и обращения; представлять декларации по налогу на доходы физических лиц и отслеживать статус их камеральной проверки; оплачивать онлайн налоги и налоговую задолженность.
Кроме того, бесплатно и в любое удобное время можно скачать электронное
свидетельство о постановке на учет физического лица, подписанное усиленной
квалифицированной электронной подписью. Документ имеет такую же юридическую силу,
как и бумажная копия, подписанная должностным лицом налогового органа и заверенная печатью. Для этого достаточно обратиться в раздел «Жизненные ситуации» и направить заявление о постановке физического лица на учет в налоговом органе. После чего в разделе «Профиль» появится возможность скачать свидетельство о постановке на учет
неограниченное количество раз.
Доступ к сервису «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» можно получить:
1. С помощью логина и пароля, указанных в регистрационной карте. Получить
регистрационную карту можно лично в любой налоговой инспекции, независимо от места постановки на учет. При обращении при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность (например, паспорт).
2. С помощью учетной записи Единого портала государственных и муниципальных
услуг.
Мобильную версию Личного кабинета налогоплательщика «Налоги ФЛ» можно
скачать в Google Play и App Store.
Как подключить Личный кабинет налогоплательщика
В Личном кабинете налогоплательщика для физических лиц предоставлена